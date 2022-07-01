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الرياضة

الشغب يفسد قمة الرجاء والجيش

منذ دقيقتين
اعتقال 45 شخصا وتخريب واعتداءات وإصابة أربعة شرطيين علمت «الصباح» أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن البيضاء، أول أمس (الأربعاء)، أسفرت عن اعتقال 45 شخصا، بينهم 31 قاصرا، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف، المرتبط بالشغب، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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