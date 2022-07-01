وطنية
قانون “عطلة الحيض” يثير جدلا
تقدم ثلاثة أعضاء من المجموعة النيابية لحزب «العدالة الاجتماعية» بمجلس المستشارين، بمقترح قانون لم يسبق له مثيل في تاريخ المؤسسة التشريعية، يقضي بمنح الموظفات في الإدارة العمومية والقطاع الخاص حق التغيب عن العمل خلال فترة الحيض. وبرأي واضعي المقترح نفسه، الذي يعد سابقة تشريعية، وهم المصطفى الرحماني وسعيد شاكر ومصطفىأكمل القراءة »
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