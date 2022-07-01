وطنية
شبهات تزوير في انتخابات تعاضدية التعليم
تكسير صندوق التصويت وحضور القائد ومفوض قضائي يسجل الواقعة أفادت مصادر من أسرة التعليم بطنجة أن انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، شابتها عمليات تزوير وإفساد، توقفت إثرها عملية التصويت بمكتب التصويت بإحدى العيادات التابعة للتعاضدية. وأكدت مصادر مقربة من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية، تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بطنجة أنأكمل القراءة »
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