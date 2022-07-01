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مدرسة الترجمة… لغات وحياة متجددة
خرشيش: المدرسة راكمت تجربة مهمة في مجال البحث العلمي تعتبر مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، من المؤسسات العمومية المغربية ذات استقطاب محدود في المقاعد، وأنشئت بهدف تأهيل وتكوين أطر مختصين في مجال الترجمة التحريرية أو الفورية، وقادرة على مزاولة أعمالهم في شتى القطاعات العمومية أوأكمل القراءة »
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