fbpx
أســــــرة

 كيك بالتفاح والمكسرات

منذ 17 ثانية
المقادير  4 بيضات 150  غراما من السكر 150  مليلترا من الزيت 110  غرامات من ياغورت فانيلا 16  غراما من خميرة الحلويات 220  غراما من الدقيق القليل من  الملح. طبقة التفاح : حبتان من التفاح 80  غراما من السكر ملعقة كبيرة من الزبدة فانيلا القليل من الملح القرفة مكسرات حسب الرغبة  طريقة التحضير    نضع البيض في إناء كبيرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة