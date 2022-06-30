أســــــرة
كيك بالتفاح والمكسرات
المقادير 4 بيضات 150 غراما من السكر 150 مليلترا من الزيت 110 غرامات من ياغورت فانيلا 16 غراما من خميرة الحلويات 220 غراما من الدقيق القليل من الملح. طبقة التفاح : حبتان من التفاح 80 غراما من السكر ملعقة كبيرة من الزبدة فانيلا القليل من الملح القرفة مكسرات حسب الرغبة طريقة التحضير نضع البيض في إناء كبيرأكمل القراءة »
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