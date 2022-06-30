وطنية
برنامج فرصة يدخل مرحلة السرعة القصوى
كشفت مصادر مطلعة أن ما راج من أخبار حول صفقات “برنامج فرصة”، الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم، يتضمن العديد من المغالطات، حول مشروع يدخل مرحلة السرعة القصوى. وقالت المصادر ذاتها، إن المغالطات المتداولة نقلت عن تدوينةأكمل القراءة »
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