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وطنية

برنامج‭ ‬فرصة‭ ‬يدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى

منذ 14 ثانية
كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬راج‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬حول‭ ‬صفقات‭ “‬برنامج‭ ‬فرصة‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الحكومة‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬ومواكبة‭ ‬حاملي‭ ‬المشاريع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكوين‭ ‬وتسهيل‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمستفيدين‭ ‬ومواكبتهم،‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المغالطات،‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬يدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى‭.‬ وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها،‭ ‬إن‭ ‬المغالطات‭ ‬المتداولة‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »


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