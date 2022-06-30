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دي معاك هادي
تجميل غزت منتوجات التجميل الأوربية والأمريكية المغرب في الآونة الأخيرة، بعد انتشار منصات البيع على الأنترنت عبر العالم، ما شجع عددا كبيرا من الشابات المغربيات، على التوجه نحو السوق الأوربية والأمريكية، بالنظر إلى السعر المناسب للمنتوج، والجودة العالية، التي تسهر عليها مختبرات طبية متقدمة، عكس بعض المنتوجات الوطنية أو القادمةأكمل القراءة »
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