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دي معاك هادي

منذ 4 دقائق
تجميل غزت‭ ‬منتوجات‭ ‬التجميل‭ ‬الأوربية‭ ‬والأمريكية‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬منصات‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬الأنترنت‭ ‬عبر‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬شجع‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشابات‭ ‬المغربيات،‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬السوق‭ ‬الأوربية‭ ‬والأمريكية،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬السعر‭ ‬المناسب‭ ‬للمنتوج،‭ ‬والجودة‭ ‬العالية،‭ ‬التي‭ ‬تسهر‭ ‬عليها‭ ‬مختبرات‭ ‬طبية‭ ‬متقدمة،‭ ‬عكس‭ ‬بعض‭ ‬المنتوجات‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬القادمة‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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