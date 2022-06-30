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تسجيل مآثر بالجديدة ضمن التراث الوطني
أعلنت مديرية الثقافة بالجديدة أنه تم تسجيل ست معالم تاريخية أثرية بالجديدة، من بينها حديقتان، باعتبارها تراثا وطنيا، ما يتيح الحفاظ عليها، حيث لن يسمح بإجراء أي تهيئة أو عملية تثمين هناك دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. وكشفت المديرية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن المعالمأكمل القراءة »
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