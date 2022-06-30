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الرياضة

الأشبال يصدمون الجزائر أمام 40 ألف مشجع

منذ 4 دقائق
ارتقوا إلى الرتبة الثانية ويواجهون إسبانيا وعينهم على تحقيق الفوز للتأهل إلى نصف النهاية فاجأ المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة نظيره الجزائري، بعدما فاز عليه بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بوهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وأحرج المنتخبأكمل القراءة »


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