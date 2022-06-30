fbpx
وطنية

الجزائر‭ ‬تورط‭ ‬بريتوريا‭ ‬في‭ ‬تسليح‭ ‬الإرهاب

منذ 4 دقائق
صفقة‭ ‬بالوكالة‭ ‬للميليشيات‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬الشعب‭ ‬الجار‭ ‬من‭ ‬سكب‭ ‬الملايير‭ ‬في‭ ‬رمال‭ ‬تيندوف تبذل‭ ‬الجزائر‭ ‬قصارى‭ ‬جهودها‭ ‬لتجاوز‭ ‬وضعية‭ ‬الانحصار،‭ ‬التي‭ ‬تطوقها‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الصحراء‭ ‬والنفور‭ ‬من‭ ‬أطروحة‭ ‬صنيعتها‭ “‬بوليساريو‭”‬،‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬الجنرالات‭ ‬غير‭ ‬أصدقاء‭ ‬قدامى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لشرعنة‭ ‬صفقة‭ ‬تسليح‭ ‬جديدة‭ ‬للجبهة،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬الجزائريين‭ ‬حيال‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة