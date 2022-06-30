وطنية
الجزائر تورط بريتوريا في تسليح الإرهاب
صفقة بالوكالة للميليشيات خوفا من غضب الشعب الجار من سكب الملايير في رمال تيندوف تبذل الجزائر قصارى جهودها لتجاوز وضعية الانحصار، التي تطوقها في موضوع الصحراء والنفور من أطروحة صنيعتها “بوليساريو”، ولم يجد الجنرالات غير أصدقاء قدامى في جنوب إفريقيا لشرعنة صفقة تسليح جديدة للجبهة، خوفا من غضب الجزائريين حيالأكمل القراءة »
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