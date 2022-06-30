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اذاعة وتلفزيون

” Willow” على “ديزني بلس”

منذ 29 ثانية
أعلنت شبكة “ديزني بلس” عن طرح مسلسلها الجديد ” Willow” بداية من 30 نونبر المقبل، حصريا على الشبكة. ومسلسل ” Willow” مستوحى من الفيلم الروائي الكلاسيكي الذي طرح في 1988، وتدور أحداثه في “أرض ساحرة”، حيث بدأت القصة بساحر طموح من قرية ” Nelwyn” وطفلة رضيعة التي ستقوم بتوحيد العوالم،أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية



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