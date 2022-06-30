أســــــرة
قوانين تحكم العقل الباطني
الكوتش البوعزاوي قالت إن القرارات تتأثر بتوجيهات قوته الكامنة قالت الكوتش سناء البوعزاوي، إن العقل الباطني يتحكم في شخصية الكثير من الأشخاص، سيما أنه يعتبر مكانا لتخزين الاختبارات والترسبات النفسية والتي لا تصل إلى الذاكرة، فيبقى اللاوعي محتفظا بها، والذي يحتوي بدوره على العديد من العمليات المعقدة والتي قد تؤثرأكمل القراءة »
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