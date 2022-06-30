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أســــــرة

عيد الزواج الأول… ضخ دماء جديدة

منذ 15 ثانية
المختصون في العلاقات الزوجية يعتبرونه فرصة لتأكيد الشريكين قوة علاقتهما  يشدد المختصون في العلاقات الزوجية على أهمية الاحتفال بعيد الزواج الأول، والذي يعتبر مناسبة من أجل ضخ دماء جديدة في العلاقة بين الشريكين وتأكيد كل واحد منهما ارتباطه ومشاعره. وحتى يكون الاحتفال بعيد الزواج مميزا، حسب المختصين في العلاقات الزوجيةأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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