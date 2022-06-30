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بنسودة يصور “عين كبريت” بفاس
التصوير يدوم 6 أسابيع والسلسلة تحكي سيرة مولاي يعقوب شرع المخرج عهد بنسودة في تصوير السلسلة التاريخية التراثية “عين كبريت” في مناطق متفرقة بإقليمي فاس ومولاي يعقوب، بمشاركة مجموعة من الممثلين بينهم هند بنجبارة ونبيل عطيف وعمر لطفي وهدى صدقي وعبد الحق بالمجاهد وعز العرب الكغاط وخليل أوبعضا وجمال العبابسيأكمل القراءة »
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