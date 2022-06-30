أســــــرة
“الإرضاع المطول” يرفع الذكاء
أعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية، من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها قبل أسابيع بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحرصت الوزارة خلال أيام الحملة، من حملات الورشات التحسيسية المنظمة، على تذكير المغاربة بأهمية الرضاعة الطبيعية، سيما أن الحملة نظمت تحت شعار “الرضاعة الطبيعية:أكمل القراءة »
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