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أســــــرة

“الإرضاع المطول” يرفع الذكاء

منذ 30 ثانية
Mother and baby at home. Young woman holding her newborn child sitting in white rocking chair in sunny nursery with crib and garden view window. Parent and kid at home. Infant room interior.
  أعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية، من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها قبل أسابيع بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحرصت الوزارة خلال أيام الحملة، من حملات الورشات التحسيسية المنظمة، على تذكير المغاربة بأهمية الرضاعة الطبيعية، سيما أن الحملة نظمت تحت شعار “الرضاعة الطبيعية:أكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية



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