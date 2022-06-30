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وطنية

خلاف وزاري حول أزمة الغلاء

منذ 24 ثانية
تجاذبات بين رفع الأجور وتخفيض الضرائب ومواصلة الدعم احتدم النقاش بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، حول الكيفية المثلى التي سيتم بها التخفيف من أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المستوردة من الخارج، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن الخلاف الوزاري بالمجلس الحكومي، مصدره حرص كل وزير وحزب منأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية



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