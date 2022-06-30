الرياضة
السوالم يدخل الميركاتو مبكرا
تعاقد مع الزومي حارس تادلة ويتفاوض مع الجيش والمحمدية حسم شباب السوالم في مجموعة من التعاقدات للموسم الرياضي المقبل، ووضع بعض اللاعبين في دائرة اهتماماته. وعلمت “الصباح”، أن شباب السوالم تعاقد مع عبد الحق الزومي، حارس مرمى شباب قصبة تادلة لثلاثة مواسم قابلة للتجديد، إذ ارتأى الفريق إيجاد خلف لكبيرأكمل القراءة »
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