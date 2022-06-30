الرياضة
رقعة التنافس على البحيري تتسع
الزمالك دخل السباق إلى جانب الرجاء والوداد من أجل الظفر بخدماته اتسعت رقعة التنافس على ياسين البحيري، لاعب مولودية وجدة، وانضم إليها الزمالك المصري. وعلمت “الصباح”، من مصادر مقربة من اللاعب، أن الزمالك المصري، يصر على التعاقد معه، وخصص ميزانية من أجل الاستفادة من خدماته خلال الميركاتو الصيفي. واستنادا إلىأكمل القراءة »
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