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اشويكة: الخزانة السينمائية جثة فارغة
المخرج وصفها بـ “المؤسسة الشبح” وأرشيفها في حالة مزرية تساءل المخرج إدريس اشويكة عن الوضع الذي ستؤول إليه الخزانة السينمائية الوطنية، قائلا، هل ستكون مستقلة ماليا وإداريا، أم ستبقى تحت سيطرة إدارة المركز السينمائي المغربي، مع بعض التعديلات الطفيفة دون أي تأثير حقيقي على تطورها المتوقع؟ وأوضح اشويكة أنه منذأكمل القراءة »
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