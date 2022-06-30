fbpx
اذاعة وتلفزيون

اشويكة: الخزانة السينمائية جثة فارغة

منذ 26 ثانية
المخرج وصفها بـ “المؤسسة الشبح” وأرشيفها في حالة مزرية  تساءل المخرج إدريس اشويكة عن الوضع الذي ستؤول إليه الخزانة السينمائية الوطنية، قائلا، هل ستكون مستقلة ماليا وإداريا، أم ستبقى تحت سيطرة إدارة المركز السينمائي المغربي، مع بعض التعديلات الطفيفة دون أي تأثير حقيقي على تطورها المتوقع؟ وأوضح اشويكة أنه منذأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 ثانية



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة