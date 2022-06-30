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الرياضة

الجرمومي بالفريق الثاني لأجاكس

منذ 20 ثانية
ألحق أجاكس أمستردام الهولندي ضياء الجرمومي، لاعب المنتخب الوطني المغربي للشباب، بالفريق الثاني، بعد أن لعب الموسم الماضي ضمن فئة الشباب، وتألقه بعد فترة وجيزة من إبرامه أول عقد احترافي مع الفريق الهولندي. وأكد الجرمومي، لاعب المنتخب الوطني للشباب، أنه سيقدم كل ما في جعبته ليكون في مستوى الثقة التيأكمل القراءة »


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