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الرياضة

ليون يتعاقد مع لاعب من الفتح

منذ 19 ثانية
تعاقد ليون الفرنسي مع أشرف لعزيري، لاعب الفتح، لأربعة مواسم قابلة للتجديد، بعد أن عاينه مسؤولو الفريق الفرنسي منذ عدة شهور. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي ليون الفرنسي أعجبوا بمؤهلات لعزيري، الشيء الذي دفعهم للتعاقد معه. وتشكل هذه الصفقة استمرارا لسياسة الفريق في تسريح اللاعبين إلى الأندية الأوربية، قصد منحهم فرصةأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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