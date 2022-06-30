وطنية
عمدة الرباط تغضب الموظفين
اشتكى عشرات الموظفين بمجلس العاصمة، أسماء اغلالو، عمدة الرباط، إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حاثين إياه على التدخل العاجل لتفادي مسيرات احتجاجية في اتجاه مقر الولاية، بعد سد أبواب الحوار في وجوههم، ورفض توقيع صرف التعويضات التي تدخل في خانة الأشغال الشاقة، والملوثة التي يعتبرونها «حلا سحريا»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا