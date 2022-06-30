fbpx
وطنية

عمدة الرباط تغضب الموظفين

منذ 21 ثانية
اشتكى عشرات الموظفين بمجلس العاصمة، أسماء اغلالو، عمدة الرباط، إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حاثين إياه على التدخل العاجل لتفادي مسيرات احتجاجية في اتجاه مقر الولاية، بعد سد أبواب الحوار في وجوههم، ورفض توقيع صرف التعويضات التي تدخل في خانة الأشغال الشاقة، والملوثة التي يعتبرونها «حلا سحريا»أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة