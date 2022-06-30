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الصباح الفني

قالوا

منذ 13 ثانية
ضرار كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ضرار‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الكاتب‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الخطأ،‭ ‬لأنه‭ ‬عبثا‭ ‬يكتب‭ ‬لأمة‭ ‬لا‭ ‬تقرأ‭”. ‬ تسكت كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬ابتسام‭ ‬تسكت‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬خذها‭ ‬ببساطة‮…‬‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭”.‬ هناء كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هناء‭ ‬الإدريسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”أكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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