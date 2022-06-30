الصباح الفني
قالوا
ضرار كتب الشاعر نور الدين ضرار تدوينة جاء فيها “الكاتب الحقيقي في الموقع الخطأ، لأنه عبثا يكتب لأمة لا تقرأ”. تسكت كتبت المغنية ابتسام تسكت تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “خذها ببساطة… كل شيء يحدث عندما يحين الوقت المناسب”. هناء كتبت الفنانة هناء الإدريسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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