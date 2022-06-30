الرياضة
الهواة ينتخبون خليفة السنوسي في 8 يوليوز
العصبة حددت غدا آخر أجل لتلقي اللوائح المرشحة أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة عقد الجمع العام الانتخابي، في 8 يوليوز المقبل، لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع باللائحة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشفت عصبة الهواة في بلاغ أن وكيل اللائحة ملزم بوضع قائمة المرشحينأكمل القراءة »
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