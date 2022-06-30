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الرياضة

الهواة ينتخبون خليفة السنوسي في 8 يوليوز

منذ 22 ثانية
M. Jamal Snoussi a ÈtÈ rÈÈlu, ‡ l'unanimitÈ, ‡ la tÍte de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxiËme mandat, lors d'une AssemblÈe gÈnÈrale Èlective, tenue dimanche (15/09/19) ‡ Skhirat.
العصبة حددت غدا آخر أجل لتلقي اللوائح المرشحة أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة عقد الجمع العام الانتخابي، في 8 يوليوز المقبل، لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع باللائحة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشفت عصبة الهواة في بلاغ أن وكيل اللائحة ملزم بوضع قائمة المرشحينأكمل القراءة »


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