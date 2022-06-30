الرياضة
البدراوي يرفع الحجز عن حافلة الرجاء
الحارس فخر يغادر الفريق بسبب الزنيتي ومرباح حرر عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، حافلة الفريق الجديدة، بعد أشهر من الحجز عليها، بسبب عجز المكتب المسير السابق عن أداء القيمة المالية المتفق عليها. وعلمت «الصباح» أن البدراوي صرف 400 مليون، من أجل توفير سيارة إسعاف خاصة للرجاء، بالإضافة إلى حافلة منأكمل القراءة »
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