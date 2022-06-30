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الرياضة

“طاس” ولجنة النزاعات تنصفان الوداد

منذ 15 ثانية
الفريق ربح نزاعه مع البورسعيدي وتخفيض عقوبة تيغزوي أنصفت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، الوداد، في نزاعه مع المصري البورسعيدي، حول الكونغولي كاسانو كازادي، الذي انضم إليه في 2020، قادما إليه من الفريق البيضاوي. وقضت “طاس”، بتسليم الفريق المصري للوداد 120 مليونا، عبارة عن مستحقات عالقة من صفقة انتقال اللاعب الكونغوليأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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