الرياضة
“طاس” ولجنة النزاعات تنصفان الوداد
الفريق ربح نزاعه مع البورسعيدي وتخفيض عقوبة تيغزوي أنصفت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، الوداد، في نزاعه مع المصري البورسعيدي، حول الكونغولي كاسانو كازادي، الذي انضم إليه في 2020، قادما إليه من الفريق البيضاوي. وقضت “طاس”، بتسليم الفريق المصري للوداد 120 مليونا، عبارة عن مستحقات عالقة من صفقة انتقال اللاعب الكونغوليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا