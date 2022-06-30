الرياضة
أرقام قياسية في تذاكر المونديال
بيع مليون و200 ألف تذكرة ورئيس اللجنة المنظمة يتوقع تدفقا جماهيريا كبيرا أعلن حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لكأس العالم قطر 2022، أنه تم بيع مليون و200 ألف تذكرة، إلى حد منتصف يونيو الجاري، لحضور مباريات المونديال، واصفا الرقم ب”القياسي”. وقال الذوادي في تصريح نقلته وسائلأكمل القراءة »
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