الرياضة
مباراة الدرع دون ملعب
مراكش الأقرب لاحتضان مواجهة الوداد والفتح بسبب «الكان» النسوية كشفت مصادر مطلعة أن الوداد يسابق الزمن لإيجاد ملعب يستضيف فيه الفتح الرياضي، الأحد المقبل، لحساب الدورة الأخيرة من منافسات البطولة. ولن يكون بمقدور متزعم الترتيب خوض هذه المباراة بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، بسبب تزامنها مع مباراتي الكامرون وزامبياأكمل القراءة »
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