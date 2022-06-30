أســــــرة
3 نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار
تلاحظ كثير من الأمهات حديث أطفالهن كثيرا، إلى درجة أنهم يسببون إزعاجا كبيرا بسبب الثرثرة، التي يمكن اتباع ثلاث نصائح لمساعدتهم على التخلص منها. وأول نصيحة هي أن تعلم الأم طفلها فضيلة الاستماع للآخرين، فمثلما يتكلم وينصت له، وكذلك يسمعه من حوله، فمن واجبه أن يستمع لمن حوله ويصغي إليهم،أكمل القراءة »
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