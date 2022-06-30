الرياضة
رسالة رياضية: الفتح
في عز أزمة اللاعبين في كرة القدم الوطنية، يواصل الفتح الرياضي تكوين لاعبين قادرين على إتمام مسارهم في أندية أوربية، بعد انتقال أشرف لعزيري إلى ليون الفرنسي. وإضافة إلى انتقال لعزيري إلى ليون، يطعم الفتح الرياضي المنتخبات الوطنية الصغرى بلاعبين كثر بشكل دائم، كما أنه من الأندية القليلة في البطولةأكمل القراءة »
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