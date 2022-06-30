fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: الفتح

منذ 17 ثانية
عبد الإله المتقي
في عز أزمة اللاعبين في كرة القدم الوطنية، يواصل الفتح الرياضي تكوين لاعبين قادرين على إتمام مسارهم في أندية أوربية، بعد انتقال أشرف لعزيري إلى ليون الفرنسي. وإضافة إلى انتقال لعزيري إلى ليون، يطعم الفتح الرياضي المنتخبات الوطنية الصغرى بلاعبين كثر بشكل دائم، كما أنه من الأندية القليلة في البطولةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة