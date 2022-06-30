fbpx
الصباح الفني

عبروق‭ ‬و‭”‬نسيان‭” ‬ببلجيكا

منذ 23 ثانية
عادت‭ ‬الممثلة‭ ‬نزهة‭ ‬عبروق‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬بأوربا،‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬خلالها‭ ‬عملها‭ ‬المسرحي‭ ‬ببلجيكا،‭ ‬والذي‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استئناف‭ ‬العروض‭ ‬المؤجلة،‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭.‬ وقالت‭ ‬عبروق‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إنها‭ ‬سعيدة‭ ‬بتقديم‭ ‬العرض‭ ‬لأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬معه،‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬الأنشطة‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬الجائحة‭.‬ ومسرحية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة