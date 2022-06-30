الصباح الفني
عبروق و”نسيان” ببلجيكا
عادت الممثلة نزهة عبروق من جولة فنية بأوربا، إذ قدمت خلالها عملها المسرحي ببلجيكا، والذي يندرج في إطار استئناف العروض المؤجلة، بسبب تفشي وباء كورونا. وقالت عبروق ل”الصباح” إنها سعيدة بتقديم العرض لأبناء الجالية المغربية الذين تفاعلوا معه، سيما أنه يأتي بعد فترة من توقف الأنشطة منذ تفشي الجائحة. ومسرحيةأكمل القراءة »
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