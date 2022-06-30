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رأفت تعود بـ “من امتى”
عادت الفنانة لطيفة رأفت إلى لقاء جمهورها بأغنية جديدة تحمل عنوان “من امتى”، طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. وحققت الأغنية بعد حوالي 48 ساعة من طرحها أكثر من 16 ألف مشاهدة، علما أن رأفت حرصت على الترويج لها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ودعت جمهورها لمشاهدة جديدها الفني. ووجهتأكمل القراءة »
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