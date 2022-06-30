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رأفت‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭ “‬من‭ ‬امتى‭”‬

منذ 18 ثانية
عادت‭ ‬الفنانة‭ ‬لطيفة‭ ‬رأفت‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬جمهورها‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬من‭ ‬امتى‭”‬،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وحققت‭ ‬الأغنية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬مشاهدة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬رأفت‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬ودعت‭ ‬جمهورها‭ ‬لمشاهدة‭ ‬جديدها‭ ‬الفني‭.‬ ووجهت‭أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية



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