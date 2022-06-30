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وطنية

اتفاقية “طاقية” بين المغرب وإسرائيل

منذ 11 ثانية
وقع عبد اللطيف برداش، رئيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ويوعاف كاتسافوي، رئيس هيأة المرافق العامة الإسرائيلية، أخيرا بمراكش، على اتفاقية تعاون، على هامش لقاءات جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط “ميدريغ”. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها، إلى إنشاء منصة للتعاون، والانفتاح في أفق التأسيس لإستراتيجية ترومأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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