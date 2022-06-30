وطنية
دعوة بنعبد الله تثير الجدل بين رفاق منيب
أثارت دعوة نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لتنسيق المواقف بين مكونات المعارضة في البرلمان، وضمنها الحزب الاشتراكي الموحد، تساؤلات داخل أطياف الحزبين، حول خلفيات الدعوة وسياقها السياسي. وسارع قياديون في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى تقديم توضيحات على دعوة بنعبدالله، وطبيعة العلاقة بين الحزبين اليساريين، اللذين رغم اصطفافهما فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا