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وطنية

دعوة بنعبد الله تثير الجدل بين رفاق منيب

منذ 12 ثانية
أثارت دعوة نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لتنسيق المواقف بين مكونات المعارضة في البرلمان، وضمنها الحزب الاشتراكي الموحد، تساؤلات داخل أطياف الحزبين، حول خلفيات الدعوة وسياقها السياسي. وسارع قياديون في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى تقديم توضيحات على دعوة بنعبدالله، وطبيعة العلاقة بين الحزبين اليساريين، اللذين رغم اصطفافهما فيأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية



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