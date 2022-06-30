الصباح الفني
فتحاوي يصدر “أريج البيضاء”
ديوان شعري للرئيس الأول لاستئنافية البيضاء يمازج بين عواطف الأسرة والوطن يبتعد الشاعر الدكتور عبد العزيز فتحاوي، في ديوان شعره الذي أصدره أخيرا، تحت عنوان “أريج البيضاء”، عن رجل القانون وعن مصطلحات الفقه ودقة القواعد والتكرار ولغة تحرير الأحكام والردود والحيثيات، ليقترب أكثر من ذلك الفنان الأديب، الذي يترجم المشاهدأكمل القراءة »
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