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الصباح الفني

فتحاوي‭ ‬يصدر‭ “‬أريج‭ ‬البيضاء‭”‬

منذ 25 ثانية
غلاف‭ ‬الديوان‭                (‬خاص‭)‬
ديوان‭ ‬شعري‭ ‬للرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لاستئنافية‭ ‬البيضاء‭ ‬يمازج‭ ‬بين‭ ‬عواطف‭ ‬الأسرة‭ ‬والوطن يبتعد‭ ‬الشاعر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬فتحاوي،‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬شعره‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬أخيرا،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬أريج‭ ‬البيضاء‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬القانون‭ ‬وعن‭ ‬مصطلحات‭ ‬الفقه‭ ‬ودقة‭ ‬القواعد‭ ‬والتكرار‭ ‬ولغة‭ ‬تحرير‭ ‬الأحكام‭ ‬والردود‭ ‬والحيثيات،‭ ‬ليقترب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الفنان‭ ‬الأديب،‭ ‬الذي‭ ‬يترجم‭ ‬المشاهد‭أكمل القراءة »


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