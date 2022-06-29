البيضاء.. توقيف منتحل صفة شرطي ظهر بفيديو متداول

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بانتحال

صفة ينظمها القانون والتزوير واستعمالها.

وكانت مصالح ولاية أمن البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر انتحال سائق سيارة لصفة شرطي بعد توقيفه من قبل دورية للأمن بالشارع العام بالبيضاء.

وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع قضية جارية لدى مصالح الشرطة القضائية تتعلق بتورطھ في تزوير وثائق رسمية واستعمالها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.