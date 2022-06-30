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‭”‬فيسبوك‭” ‬لتعميم‭ ‬فرحة‭ ‬العيد

منذ دقيقة واحدة
إعلانات‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬التبرع‭ ‬وإنجاح‭ ‬المبادرة‭              (‬خاص‭)‬
مبادرات‭ ‬شبابية‭ ‬لجمع‭ ‬تبرعات‭ ‬لإسعاد‭ ‬الأسر‭ ‬المعوزة ‭”‬نتضامنوا‭ ‬باش‭ ‬كلشي‭ ‬اعيد‭”‬،‭ “‬فرح‭ ‬ليتيم‭ ‬بحولي‭ ‬العيد‭” “‬مبلغ‭ ‬صغير‭ ‬لإسعاد‭ ‬عائلة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المعوزين‭”‬،‭ “‬فرحة‭ ‬الدراوش‭ ‬هي‭ ‬فرحتنا‭”‬،‭ “‬حتى‭ ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬عندوش‭ ‬غادي‭ ‬اعيد‭ ‬بفضل‭ ‬تبرعاتنا‭”….‬من‭ ‬بين‭ ‬العبارات‭ ‬الرنانة‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬شعارات‭ ‬لحملة‭ ‬جمع‭ ‬تبرعات‭ ‬أضاحي‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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