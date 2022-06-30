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”فيسبوك” لتعميم فرحة العيد
مبادرات شبابية لجمع تبرعات لإسعاد الأسر المعوزة ”نتضامنوا باش كلشي اعيد”، “فرح ليتيم بحولي العيد” “مبلغ صغير لإسعاد عائلة كبيرة من المعوزين”، “فرحة الدراوش هي فرحتنا”، “حتى اللي ما عندوش غادي اعيد بفضل تبرعاتنا”….من بين العبارات الرنانة التي تحولت إلى شعارات لحملة جمع تبرعات أضاحي عيد الأضحى، تم إطلاقها منأكمل القراءة »
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