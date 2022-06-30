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الرياضة

إنجاز تاريخي جديد لأسود “الفوتسال”

منذ 11 دقيقة
توجوا بكأس العرب للمرة الثانية على التوالي وأرقام قياسية وتهنئة ملكية تضع منتخب القاعة ضمن الكبار حقق المنتخب الوطني إنجازا تاريخيا جديدا، عقب فوزه بلقب كأس العرب في المباراة النهائية، التي جمعته بنظيره العراقي بثلاثة أهداف لصفر بالقاعة المغطاة بالدمام السعودية. ودخل المنتخب الوطني التاريخ من بابه الواسع، بعد التتويجأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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