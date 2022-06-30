fbpx
أخبار 24/24

لقطات

منذ 16 ثانية
ولادة‭ ‬طفلة‭ ‬ب24‭ ‬إصبعا سجل‭ ‬مستشفى‭ ‬عراقي،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬ولادة‭ ‬طفلة‭ ‬بستة‭ ‬أصابع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يد‭ ‬وقدم‭ ‬بإجمالي‭ ‬24‭ ‬إصبعا‭. ‬وذكرت‭ ‬دائرة‭ ‬صحة‭ ‬الرصافة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬الولادة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ “‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭” ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬النادرة‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬الطبيبة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الولادة‭ ‬نغم‭ ‬النداوي،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة