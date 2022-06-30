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ولادة طفلة ب24 إصبعا سجل مستشفى عراقي، الاثنين الماضي، ولادة طفلة بستة أصابع في كل يد وقدم بإجمالي 24 إصبعا. وذكرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، في بيان لها أن الولادة حدثت في مستشفى “فاطمة الزهراء” وهي من الحالات النادرة. بدورها، قالت الطبيبة المشرفة على الولادة نغم النداوي،أكمل القراءة »
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