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منذ 34 ثانية
سينما أصدرت‭ ‬منصة‭ “‬نتفليكس‭” ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬فيلم‭ “‬الرجل‭ ‬من‭ ‬تورونتو‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬كوميدي،‭ ‬ويجمع‭ ‬بين‭ ‬الإثارة‭ ‬والحركة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ “‬وودي‭ ‬هارلسون‭” ‬و‭”‬كيفين‭ ‬هارت‭” ‬و‭”‬كالي‭ ‬كوكو‭”‬،‭ ‬ويتميز‭ ‬بحبكة‭ ‬بسيطة‭ ‬وتقليدية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬لكنه‭ ‬استطاع‭ ‬سريعا‭ ‬احتلال‭ ‬قوائم‭ ‬الأعلى‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬ تبدأ‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭أكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية



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