منبر
بلانات
سينما أصدرت منصة “نتفليكس” في الأيام الأخيرة فيلم “الرجل من تورونتو”، وهو عمل كوميدي، ويجمع بين الإثارة والحركة، وهو من بطولة “وودي هارلسون” و”كيفين هارت” و”كالي كوكو”، ويتميز بحبكة بسيطة وتقليدية إلى حد كبير، لكنه استطاع سريعا احتلال قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول حول العالم. تبدأ أحداث الفيلمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا