أســــــرة
نصائح
< حفاظات بعد الولادة مباشرة تبدأ الأم في استخدام الحفاظات لمولودها، وتستمر فترة الاستخدام إلى ما يقارب 3 سنوات، وهي الفترة التي يتعرض خلالها إلى التهاب. وينصح أن تعرف الأم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، حتى تستطيع السيطرة على المشكلة، ولتضمن عدم تكرار إصابة بها وأيضا عليها أن تغيرها باستمرار وعدمأكمل القراءة »
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