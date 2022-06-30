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منذ 10 ثواني
الرباعي ونجاح “سلملي” احتفل النجم صابر الرباعي بتجاوز أحدث أغنياته “سلملي”، حاجز 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، في أيام معدودة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي. وأحيا المطرب صابر الرباعي حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، إذ نشر فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه علىأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني



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