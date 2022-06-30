الرياضة
فيلم وثائقي لدعم اللبؤات
أطلقت منصة «تاجة» للرياضة النسوية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتعاون مع المغربية للألعاب والرياضة، فيلما وثائقيا أعدته الصحافية والمنتجة عزيزة نايت سيباها، دعما للبؤات الأطلس، اللواتي يحضرن لكأس إفريقيا المقررة بالمغرب، الشهر المقبل. وعرض الفيلم، الذي يدوم 26 دقيقة، بأحد الفضاءات الخاصة بالبيضاء، بحضور وسائل الإعلام وكتاب وبطلات رياضياتأكمل القراءة »
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