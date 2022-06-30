الرياضة
الضرائب تطالب آسفي بـ 280مليونا
المكتب صدم بالمبلغ ويبحث عن صيغة لأدائه على دفعات توصل المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم بمراسلة من إدارة الضرائب، تطالبه بأداء مبلغ مالي يناهز حوالي 280 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن هذه المراسلة أحدثت ارتباكا كبيرا داخل المكتب المسير للفريق العبدي، واستقبلها الأعضاء بصدمة كبيرة خصوصاأكمل القراءة »
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