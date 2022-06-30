الرياضة
جموع أندية الهواة قبل انطلاق الموسم
العصبة راسلت الفرق وشددت على ضرورة حضور ممثليها ألزمت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة الفرق المنضوية تحت لوائها، بعقد جموعها العامة قبل انطلاق الموسم المقبل. وأكدت العصبة في مراسلة توصلت بها الفرق، أن هذه الأندية مطالبة بعقد جموعها قبل 30 يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الكروي الجديد،أكمل القراءة »
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