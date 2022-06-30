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أبطال‭ ‬التسلق‭… ‬مغامرون‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬

منذ 15 ثانية
المغامرون‭ ‬المغاربة‭ ‬يحظون‭ ‬بشهرة‭ ‬عالمية‭       (‬خاص‭)‬
شاب‭ ‬يحلم‭ ‬بدخول‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬وآخرون‭ ‬رفعوا‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الأعالي‭ ‬ رغم‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬تسلق‭ ‬قمم‭ ‬الجبال‭ ‬والمغامرة،‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬شعبي‭ ‬كبير‭ ‬بالمغرب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأبطال‭ ‬المغاربة‭ ‬لهم‭ ‬باع‭ ‬كبير‭ ‬فيها،‭ ‬وهناك‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المغامرين‭ ‬المغاربة،‭ ‬الذين‭ ‬يحظون‭ ‬بشهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬خارجيا،‭ ‬نتيجة‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬حققوها،‭ ‬ودخولهم‭ ‬سجلات‭أكمل القراءة »


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