منبر
أبطال التسلق… مغامرون في القمة
شاب يحلم بدخول موسوعة «غينيس» وآخرون رفعوا علم المملكة في الأعالي رغم أن رياضة تسلق قمم الجبال والمغامرة، لا تحظى باهتمام شعبي كبير بالمغرب، إلا أن الأبطال المغاربة لهم باع كبير فيها، وهناك أجيال من المغامرين المغاربة، الذين يحظون بشهرة كبيرة خارجيا، نتيجة الأرقام القياسية التي حققوها، ودخولهم سجلاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا