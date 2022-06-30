وطنية
ملايير “الباقي استخلاصه” في مهب الريح
لفتيت يقر باستحالة استخلاص 3300 مليار ويدعو لتغيير القانون ستشطب الحكومة على 33 مليار درهم، أي 3300 مليار سنتيم، التي تعد ديونا ضريبية على ملزمين رفضوا أداءها للمجالس الترابية، وفي المقابل تحضر وزارة الداخلية بتنسيق مع البرلمان، ورؤساء الجماعات، قانونا جديدا لسد الثغرات القانونية لتفادي تبخر الضرائب بالملايير. وقالأكمل القراءة »
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