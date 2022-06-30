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وطنية

ملايير‭ “‬الباقي‭ ‬استخلاصه‭” ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ ‬

منذ 20 ثانية
لفتيت‭ ‬يقر‭ ‬باستحالة‭ ‬استخلاص‭ ‬3300‭ ‬مليار‭ ‬ويدعو‭ ‬لتغيير‭ ‬القانون ستشطب‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬33‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬أي‭ ‬3300‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬ديونا‭ ‬ضريبية‭ ‬على‭ ‬ملزمين‭ ‬رفضوا‭ ‬أداءها‭ ‬للمجالس‭ ‬الترابية،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تحضر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجماعات،‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا‭ ‬لسد‭ ‬الثغرات‭ ‬القانونية‭ ‬لتفادي‭ ‬تبخر‭ ‬الضرائب‭ ‬بالملايير‭.‬ ‭ ‬وقال‭أكمل القراءة »


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