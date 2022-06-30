الرياضة
خريبكة يستعد للموسم المقبل
شرع عبد الصمد وراد، مدرب أولمبيك خريبكة، في إشراك بعض العناصر الشابة في المباريات، خاصة بعد ضمان البقاء في بطولة القسم الأول، تحضيرا للموسم المقبل. ويسعى وراد لمنح الجاهزية والانسجام والاحتكاك للاعبين من خريجي مركز التكوين، إذ سيتم الاعتماد عليهم ضمن التركيبة البشرية للموسم المقبل، وتعويض العناصر التي ستغادر الفريق.أكمل القراءة »
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