وطنية
مسلسل الاستقالات يتواصل بـ”البام”
قدم محمد اعريوة، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس منتدى الأطباء والصيادلة استقالته من جميع مؤسسات وهياكل الحزب. وأكد اعريوة، في رسالة الاستقالة الموجهة إلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، أن استقالته من الحزب تترجم رغبة استقالة جميع الأطباء والصيادلة المنتسبين للمنتدى. وأوضح اعريوة أن الانخراط سابقا فيأكمل القراءة »
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