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وطنية

مسلسل‭ ‬الاستقالات‭ ‬يتواصل‭ ‬بـ‭”‬البام‭”‬

منذ 24 ثانية
قدم‭ ‬محمد‭ ‬اعريوة،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬ورئيس‭ ‬منتدى‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وهياكل‭ ‬الحزب‭.‬ وأكد‭ ‬اعريوة،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الاستقالة‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب،‭ ‬أن‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬تترجم‭ ‬رغبة‭ ‬استقالة‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬المنتسبين‭ ‬للمنتدى‭.‬ وأوضح‭ ‬اعريوة‭ ‬أن‭ ‬الانخراط‭ ‬سابقا‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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