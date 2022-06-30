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حوادث

17 سنة لـ”كورتية” بفاس

منذ 57 ثانية
وزعت ابتدائية فاس، الاثنين الماضي، 17 سنة سجنا بتفاوت على 15 وسيطا في النقل (كورتية) ابتزوا أصحاب حافلات للنقل الطرقي بالمحطة الطرقية باب محروق، في مبالغ مالية متفاوتة، نظير السماح لهم بشحنها بالمسافرين، قبل تقديمهم شكاية للنيابة العامة إثر وقوع مناوشات بين الطرفين. وحكمت على المتهم الرئيسي المعتقل بسجن بوركايز،أكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية



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